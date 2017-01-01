قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن البيعة تُعد حكماً شرعياً من أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن البيعة تعني مبايعة المسلمين لمن يرونه الأجدر بولايتهم، موضحاً أن ذلك جرى حينما طلب النبي محمد أن يخلفه أبو بكر صديق فقام المسلمون بمبايعته.
من جانبه، شدد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على أهمية البيعة في الإسلام باعتبارها شأناً عظيماً، مبيناً أن تركها صنيع أهل الجاهلية، وخلعها يجرد المسلم من الحجة عند لقائه الله عز وجل، وأما الالتزام بها فهو طاعة لله.
وأوضح المغامسي، وفقاً لـ”سبق”، أن البيعة في الشرع هي العهد على الطاعة في المعروف على أن يجعل لولي الأمر النظر في نفسه وأمر المسلمين كافة، مشيراً إلى أن إقامة ولي الأمر المسلم من الواجبات الدينية، التي لا تتم مصالح الناس إلا بها.
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