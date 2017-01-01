قدم فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية اليوم (السبت)، عرضًا احترافيًا جويًا احتفالاً بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأظهر الفريق مهارات عالية في القفز الحر رافعاً راية التوحيد خفاقة، مع صورة ضخمة لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عرض بالقنابل الدخانية الملونة أثناء التشكيل الجوي قبل فتح المظلات وبعد فتحها عند الهبوط.
وانفرد الفريق بتقديم العرض الذي لاقى إعجاباً شديداً من الحضور، وذلك في ميدان مطار بنبان الرياضي للعروض الجوية، حيث يتلقى الفريق المكون من 18 قافزاً محترفاً، يوميا تدريبات متقدمة في مختلف الميادين، بأكثر أنواع المظلات تقدماً في العالم.
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