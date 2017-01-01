تعرضت مركبة رئيس لجنة التعديات في محافظة الأفلاج ليلة البارحة لست طلقات نارية من سلاح رشاش تسببت في احتراق مقدمة المركبة واتلاف سيارت كانت متوقفة بالقرب من المركبة الرسمية والتابعة لأمارة الرياض .
وتشير مصادر، أن رئيس لجنة التعديات في الأفلاج تفاجأ لحظات نزوله من المركبة ودخوله منزله بإمطار مجهول بوابل من الرصاص بالمركبة واحتراقها ، فيما باشرت الأدلة الجنائية الموقع وتم تحرير محضر بالواقعة ولا يزال البحث جارٍ عن الجاني الذي لاذ بالفرار من مسرح الجريمة .
من جانبه أكد ل ” الرياض” زيد آل حسين محافظ الأفلاج ، أن مركبة رئيس لجنة التعديات الموظف بالمحافظة تعرَّضت مساء أمس الجمعة لست طلقات نارية من مجهول، صوبها للسيارة وهي متوقفة أمام منزل الموظف، كما تم اشتعال مقدمة المركبة بعد سكب كمية من البنزين عليها ، مشيراً إلى أن رئيس لجنة التعديلت ليس له خلافات شخصية وعملية وهذا العمل يهدف إلى التخويف وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية، وهي تتولى الآن الموضوع مع هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أسندت لها القضية بحكم اختصاصها.
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