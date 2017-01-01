أدى تهور أحد المفحطين إلى وقوع حادث اصطدام، بعد أن فقد السيطرة على سيارته، وهدد حياة عدد كبير من الأشخاص الذين تواجدوا في الموقع.
وأظهر مقطع فيديو سيارات تمارس التفحيط وتسير بسرعة عالية، إلا أن السيارة الأخيرة بينها انحرفت بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، فاصطدمت بعمود إنارة على يمين الشارع، وهددت حياة شخصين كانا يقفان على يمين الطريق.
واستكملت السيارة طريقها بفعل قوة الاصطدام وتحولت إلى السير ومقدمتها للخلف لتصطدم بسيارة جمس كانت تقف على يمين الطريق، وتسقط عددًا من الأشخاص الذين كانوا على سطحها وكادوا أن يقتلوا في الحادث، الذي قيل إنه وقع أمس (الجمعة)، عند سور نادي النصر بالرياض.
وانتقد متابعو مواقع التواصل ظاهرة التفحيط، والتي زاد خطرها رغم تغليظ الدولة للعقوبات على مرتكبيها، مطالبين بتوسيع تواجد رجال المرور في المواقع المعروفة بممارسة التفحيط، لمحاولة القضاء عليها أو تقليل ضررها.
وفق “أخبار 24”.
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