قرر مواطن يدعى سعد العنزي، العفو عن آخر يدعى عبدالله الشمري، الذي قتل ابنه “عبدالمجيد” قبل 4 سنوات، في مستشفى الملك خالد بحائل.
واستجاب والد المجني عليه وفقاً لصحيفة “سبق” لشفاعة أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن سعد، ولشفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
بدوره، ثمّن الشيخ فهد بن ثنيان، شيخ شمل عشائر الزميل من قبيلة شمر، جهود الأمراء والشيوخ ووجهاء قبيلتي شمر وعنزة، التي تكللت بإقناع ولي الدم بإعتاق رقبة قاتل ابنه، لوجه الله تعالى.
ووقعت جريمة القتل إثر نقاش حاد بين عبدالله الشمري الذي يعمل حارساً للأمن في المستشفى، وعبدالمجيد العنزي أثناء محاولته الدخول للمستشفى فجراً لزيارة مريض، وانتهى الأمر بطعن عبدالله لعبدالمجيد.
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