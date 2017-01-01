أكد سفير المملكة لدى الخرطوم علي جعفر، أن السفارة أوكلت محامين للترافع عن السجناء السعوديين في السودان، متعهداً بحل قضاياهم في القريب العاجل.
وأوضح جعفر، وفقاً لما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن السجناء السعوديين في السودان تمت إدانتهم في قضايا استثمارية، لافتاً إلى أنه لن يهدأ له بال، ما لم ينتهِ موضوعهم بشكل نهائي، ويعودون إلى بلدهم.
في سياق متصل، كشف مصدر أمني سوداني، عن أن عدد الموقوفين السعوديين في السجون السودانية اثنان فقط، مشيراً إلى أنه لم يحدث تبادل للسجناء بين المملكة والسودان منذ فترة ليست بالقريبة.
وأوضح السجينان اللذان يقضي أحدهما حكماً بالسجن 13 عاماً، فيما يقضي الآخر 3 أعوام، أن جهلهما بقوانين الاستثمار في السودان، هو ما دفعهما إلى ارتكاب أخطاء انتهت بدخولهما السجن.
وبيّنا أن سفير المملكة علي جعفر التقى بهما ووفر لهما كل الاحتياجات، ونقلهما من السجن الذي كانا فيه إلى سجن آخر أفضل، ووفر لهما العلاج في أفضل المستشفيات، وتواصل مع العديد من الجهات لحل مشكلتهما.
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