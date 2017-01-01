أوقفت دوريات المرور في محافظة القريات بمنطقة الجوف أمس السبت، بالقوة الجبرية شابين؛ لممارستهما التفحيط والقيادة بدون لوحات خلال مشاركتهما بـ”زفة عريس”.
وأوضح مدير مرور القريات العقيد عبدالعزيز البريذع، وفقاً لـصحيفة “عكاظ”، أن المفحطين عرّضا حياتهما والآخرين للخطر؛ ما دفع الدوريات المرورية إلى التعامل معهما سريعاً عقب ورود بلاغ بذلك، وقامت بنشر العناصر السرية والتحري، ومن ثم القبض عليهما في أقل من ربع ساعة.
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