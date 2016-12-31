تفوق المرشح عادل عزت اليوم على جميع منافسيه وفاز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 2017-2020، وذلك بعد حصوله على 25 صوتاً مقابل 17 صوتا لمنافسه سلمان المالك في الجولة الثالثة.
يمتلك الدكتور عادل عزت خبرة كبيرة على صعيد الاقتصاد والمال والاستثمار، وذلك من خلال تجربته الثرية في مجالات الإدارة والتسويق، فهو كاتب رياضي ولاعب سابق في فريق النادي الأهلي والمدير العام التنفيذي السابق لشركة عبد اللطيف جميل.
تخرج عزت من كلية الهندسة والتحق بالفئات السنية في النادي الأهلي لأربع سنوات، ثم دخل مجال الإعلام الرياضي لفترة طويلة ككاتب وعضو شرف في النادي الأهلي، ولمدة 10 سنوات عمل في مجال الاستثمار الرياضي العام والخاص من خلال شركة عبد اللطيف جميل وغيرها. وفق “أخبار 24”.
حصل عزت على عدة شهادات أبرزها دكتوراه في التسويق من جامعة باريس، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز.
تقدم باستقالته قبل شهرين من منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الورق، تمهيدًا لترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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