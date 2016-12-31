كشف الكاتب الصحفي جمال خاشقجي أن المملكة كانت ستلجأ إلى التحكيم الدولي حيال حكم القضاء المصري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين.
وصرح خاشقجي اليوم (السبت) بعد توقفه الكتابة والتغريد على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من شهرين لموقع “مصراوي” المصري: “لا شك أن ما يجري يعكس حالة متغيرة في العلاقات المصرية السعودية، لكني أميل إلى أنها إجراءات تقاضي عادية وأمور طبيعية”.
وتابع :”حتى لو افترضنا رفض الطعن فمن المفترض أننا كصحفيين أن نقول إن هذا قرار القضاء المصري فالسعودية حينما تلجأ للتحكيم الدولي وتأخذ القضية إلى بعد آخر وهو ليس بالخصومة، ولكن تحاكم في أروقة أخرى، أنا من هذه المدرسة في تفسير العلاقة المصرية السعودية، لا أن نجملها ولا أن ننمقها”. وفق “أخبار 24”.
يشار أن محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير” الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.
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