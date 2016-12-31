ساعد بلاغ مواطن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مخالفة إحدى المنشآت لنظام العمل، في ضبط وافدين يعملون في مهن مقصورة على المواطنين.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حسابه في تويتر، أن مواطنًا قدم بلاغًا للوزارة عن منشأة بالرياض، خالفت النظام بتشغيل وافدين في مهن مقصورة على المواطنين، وأنه تم إيقاف الخدمات عن المنشأة، وستطبق العقوبات بحقها.
ونشر أبا الخيل صورتين لأحد الوافدين يعمل فيما يبدو كحارس أمن خاص في مول تجاري، ويرتدي زيًا مخصصًا لذلك، وهي مهنة ضمن 19 مهنة، قصرها النظام على المواطنين دون الوافدين.
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