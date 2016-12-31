هنأ رئيس واعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت واعضاء مجلس الادارة بعد فوزهم في الانتخابات التي اجريت اليوم السبت في مركز الملك فهد الثقافي متمنياً له ولكافة اعضاء مجلس الادارة التوفيق في مهمتهم الجديدة للارتقاء بكرة القدم وتوفير عوامل النجاح للمنتخبات والاندية السعودية لتحقيق المزيد من الانجازات ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية.
هنئ مجلس إدارة نادي الاتحاد عادل عزت بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة .
وتمنى الاتحاد له ولجميع أعضاء الاتحاد السعودي ومنظومة اللعبة التوفيق والنجاح , كما قدم الشكر للأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس إدارته متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم القادمة بإذن الله.
كما باركت ادارة نادي النصر فوز المرشح عادل عزت بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم و غرد الحساب الرسمي للنادي : ” نبارك للأستاذ عادل عزت فوزه بمنصب رئيس الإتحاد السعودي متمنين له ولأعضاء مجلس الإدارة التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء للكرة السعودية” . وفق “أخبار 24”.
و قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي القادسية التهنئة لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ممثلا في الدكتور عادل عزت رئيس مجلس الادارة واعضاء اتحاد القدم الجديد وهم ياسر المسحل نائبا وطلال ال الشيخ ونزيه النصر وحمد الصنيع وعبدالاله مؤمنة وخالد المقرن وعبدالله الصنيع ومريح المريح ومحمد الزهراني وموسى الزياد متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح لرفع اسم الوطن عاليا ولخدمة الكرة السعودية.
يذكر ان مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الجديد ستسمر دورته من بداية 2017 حتى 2022م
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