هنئ المعلق المعروف لقناة biensport التونسي عصام الشوالي نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس عميد الاندية السعودية ونشر في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : مبروك التسعينية يالعميد ، تمتعنا البارحة بلقائه امام أتلتيكو مدريد ،وأتمنى المزيد من النجاح في السنة الجديدة ان شاء الله.
واستذكر الشوالي مباراة الاتحاد التاريخية امام سيونغنام الكوري في نهائي دوري ابطال اسيا 2004م وقال : على المستوى الشخصي لن انسى 1 ديسمبر 2004، القناة ART ، الحدث نهائي آسيا، خسارة الاتحاد ذهابا في جدة 3-1 ، لن انسى تعليقي على المباراة المعجزة بفوز الاتي في كوريا بالذات بنتيجة 5-0 و العودة الى جدة باللقب الاسيوي آه على تلك الايّام يالعميد.
وتغنى الشوالي بجماهير العميد وقال بأنها تصنع الحدث وتقف خلف معشوقها في كل الملاعب والمدن.
وفق “النادي”.
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