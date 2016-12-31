استُشهد فجر اليوم (السبت)، أحد أفراد قوات حرس الحدود، الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد آل عبد الواحد البركاتي (25 عامًا)، أثناء أداء واجبه الوطني على الحد الجنوبي بمركز الداير.
والشهيد البركاتي أعزب، والتحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات، ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى مسقط رأسه بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث، مغرب اليوم السبت لتشييعه ومواراته الثرى.
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فور استشهاده، وسم (#الشهيد_هاشم_البركاتي)، وصفوه بأحد أبطال الحد الجنوبي الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه، داعين له بالرحمة والمغفرة.
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