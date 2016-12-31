ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن مواطناً أربعينياً قُتل بإطلاق النار عليه من مصدر مجهول، وذلك في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف.
وأوضح المتحدث، وفقاً لـ”سبق”، أن شرطة القيطف أُبلغت عند العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة من مستشفى القطيف المركزي بوصول جثمان مواطن مصاب بعدة طلقات نارية، وبعد التحريات والاستجوابات، اتضح أن المواطن توفي نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء تواجده أمام منزل أحد أقاربه بالعوامية.
وأضاف العقيد الرقيطي، أن المختصين في الشرطة باشروا الضبط الجنائي للحادثة، وتنفيذ الإجراءات البحثية والتحريات لكشف ملابسات ودوافع هذه الجريمة.
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