أقام فريق لأمتنا نحيا التطوعي وكلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج فعالية ( تمكين المرأة ) لتسليط الضوء على إمكانيات وطموح المرأة السعودية في كافة المجالات والأصعدة في سبيل تحقيق الإنجازات التي تخدم المجتمع على مختلف طبقاته وشرائحه فضلاً عن تحقيق شخصية ناجحة لها في الحياة ويشار لها بالبنان.
من جانب آخر تم دعوة واستضافة الأستاذه جواهر معيوف المطرفي وذلك للحديث عن إنجازاتها وأسرار نجاحها في مسيرة حياتها المهنية حيث تعتبر الأستاذه جواهر أفضل شخصية قيادية وبالمرتبة الخامسة على مستوى المملكة .
وصاحب هذه الفعالية عدد من الأركان والفقرات التثقيفية والتي تصب في إنجازات ومهام المرأة السعودية ما بين الماضي والحاضر، ولقد تم اختتام تلك الفعالية بفقرة خاصة ومتميزة تم تقديمها من قبل فرقة برنسيسيز الاستعراضية، حيث تكللت الفعالية بالنجاح من حيث المحتوى والتشريف من قبل الحضور.
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