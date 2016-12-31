كشفت مصادر مطلعة، عن خطة لتحويل المشتريات الحكومية كافة إلى عملية مركزية، ومنع الوزارات والجهات الحكومية من إجراء عمليات شراء مباشر.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إنشاء وحدة مشتريات استراتيجية مستقلة، وستطرح المشتريات المطلوبة لجميع القطاعات الحكومية في منافسة واحدة ووقت واحد، عبر “المنصة الموحدة” الجاري الإعداد لإطلاقها.
ولفتت وفقا لصحيفة “المدينة”، إلى أن الخطة الجديدة ستساهم في التكتل وشراء المطلوب فورًا بأسعار أقل من أسعار السوق نظرا لإجراء عمليات الشراء بشكل مركزي.
وأشارت إلى أن القطاعات الحكومية كافة لن تتمكن من الشراء المباشر إلا من خلال الرفع لوحدة المشتريات المركزية لجميع الوزارات الحكومية والقطاعات الحكومية، فيما سيتم السماح لبعض القطاعات بالشراء المباشر للحاجات الطارئة فقط وفي حالة الحاجة الماسة.
وقالت المصادر إن إنشاء تلك الوحدة سيمنع عمليات الهدر والغش التجاري في عمليات الشراء المباشر من مختلف القطاعات الحكومية، خاصة بعد اكتشاف تباين في الأسعار لنفس الوحدات بين قطاع وآخر، إضافة الى رفع الموردين للأسعار بنسب تصل إلى 500%عن سعر السوق الموجه للأفراد، بحجة أن القطاعات الحكومية تتأخر في تسليم المبالغ.
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