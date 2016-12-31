فضّلت إدارة نادي التعاون عدم اتخاذ قرار بشأن المحترف الأجنبي المزمع ضمه إلى صفوف فريق الكرة بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتبدأ في توسيع دائرة خياراتها بالبحث في ملفات لاعبين مميزين.
وعلى الرغم من طرح اسم الروماني سان مارتين المحترف السابق بصفوف فريق الاتحاد على إدارة التعاون من قبل أحد وسطاء اللاعبين، فإن التعاون فضّل التريث قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
وتسعى إدارة النادي إلى تلبية حاجة المدرب الروماني جالكا الذي طلب التعاقد مع لاعب وسط ذي قدرات هجومية لتدعيم صفوف الفريق فيما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري. وفق “عاجل”.
الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الشتوية تنطلق الأربعاء (4 يناير 2017) وتنتهي في (31 يناير 2017).
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