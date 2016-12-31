قدم رئيس الهيئة العام للرياضية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد أسمى التهاني والتبريكات لنادي الاتحاد وجماهيره وادارته مؤكدا ان العميد كسب محبة واحترام جميع الجماهير والاندية في المملكة بتاريخه الكبيرة والانجازات التي حققها ولاعبيه الذين صدرهم للكرة السعودية.
وقال : الجميع متعاطف مع الاتحاد حتى جماهير الخصم لما يحصل بين اللاعبين والجماهير من محبة واصرار للنجاح وفي هذه السنة يقدم الاتحاد موسم استثنائي على الرغم من مشاكله المالية والادارية في السنوات الماضية.
ووجه سمو الأمير رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حاتم باعشن وجماهير النادي قائلا : “خفو علينا لا نصير كلنا اتحادية”، مضيفا ان الاتحاد شرف الكرة السعودية وقدم مستوى مميز امام اتلتيتكو مدريد في المباراة. وفق “النادي”.
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