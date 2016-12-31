تغنى عضو شرف نادي الاتحاد ، أحمد عصام كعكي ،باليوم الرائع والاحتفالية المثيرة للإعجاب للعميد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة بالاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيس الاتحاد ،متمنياً التوفيق فيما هو قادم للعميد.
قال أحمد عصام كعكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) : ” أجداد .. آباء .. أحفاد .. هو الاتحاد وعمر اليوم عيد العميد والسنين 90 إنجاز وأمجاد بطولات ونمور وجمهور سند عنيد وعقبال التسعين الجاية والمزيد”.
ومن جانبه ، قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الاتحاد ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) : ” شهادة من الرئيس العام لجماهير الاتحاد: “جعلتم جماهير الأندية الأخرى تغير منكم ..” شكرا جماهير الاتحاد.. ما في مثلكم”. وفق “النادي”.
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