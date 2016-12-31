أقام الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، بقصره مساء اليوم الجمعة حفل عشاء على شرف أكثر من ثلاثين شخصية من رؤساء وممثلي الأندية الرياضية السعودية، الذين يتواجدون في الرياض لحضور انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
حيث تبادل رئيس نادي النصر معهم الأحاديث الودية والرياضية، متمنياً التوفيق لجميع الأندية ومؤكداً استعداده لاستضافتهم في لقاءات واجتماعات دورية لتبادل الآراء ومناقشة كل ما يخدم الحركة الرياضية والشبابية. وفق “الرياضية”.
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