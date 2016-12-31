عبر نجوم فريق أتلتيكو مدريد ومدربهم الإسباني الرائع والمعروف الأرجنتيني دييجو سيميوني عن اعجابهم الشديد بالأجواء الرائعة والكبيرة بملعب الجوهرة المشعة بجدة مساء اليوم الجمعة قبيل مواجهة الاتحاد في المباراة الودية الاستعراضية التي تأتي ضمن احتفالات العميد التسعينية.
وتداول الحساب الرسمي لنادي الروخي بلانكوس على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) صورا عدة للمدرب دييجو سيميوني ونجوم القطب الثاني للعاصمة الإسبانية مدريد وهم داخل ميدان الجوهرة المشعة بجدة،والتقاط بعضهم الصور والأجواء الكبيرة في الميدان ولاقت الأجواء المثيرة بالملعب انبهارهم الكبير.
وكتب حساب وصيف حامل لقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الماضية ” استقبال رهيب من جماهير الاتحاد لـ دييجو سيميوني واللاعبين لدى نزولهم للميدان ” وأرفقت صورا لسيميوني وهو يبادل الجماهير الاتحادية التحية وكذلك نجومه ، وسط أجواء غاية في الروعة. وفق “النادي”.
أنبهر نجوم فريق أتلتيكو مدريد بجماهير الاتحاد الرائعة التي حضرت بشكل كامل وكذلك ملعب “الجوهرة المشعة ” المميز من جميع النواحي،وسط متابعة قوية من قبل جماهير الروخي بلانكوس الكثيرة حول العالم وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبالأخص تويتر.
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