أكد رئيس نادي الشباب ، عبدالله القريني بأن مفاوضات ناديه مع الحارس الدولي محمد العويس مستمرة وهناك ترحيب كبير باستمراره داخل البيت الشبابي،مشيراً إلى تعرض الليوث للظلم الكبير من اتحاد أحمد عيد.
قال القريني في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” مفاوضاتنا مع الحارس الدولي المميز محمد العويس مستمرة ونرحب بإستمراره مع الفريق لفترة أطول،ولا نعلم شيء عن مفاوضاته مع الهلال،والعويس مازال لاعباً شبابياً”.
أضاف : ” عادت الروح فحققنا الفوز ضد الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين بدون لاعبين أجانب، ولم نوقع مخالصة مالية مع محترفنا هيبيرتي حتى الآن “. وفق “النادي”.
ختم القريني ،قائلاً : ” تعرضنا للظلم من اتحاد أحمد عيد، ومتأكد أن الرئيس القادم للاتحاد السعودي لكرة القدم سينصفنا،واختيارنا لمرشح اتحاد كرة القدم غداً سنراعي فيه مصلحة الوطن أولاً ثم مصلحة فريقنا”.
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