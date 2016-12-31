حمل 2016 تصريحات مثيرة للجدل من مسؤولين في دوائر وقطاعات عدة، تناقلتها ألسن السعوديين تمحيصاً ونقداً وسخرية في أحيان كثيرة، ما جعل التردد في إدلاء التصريحات الإعلامية حاضراً عند كثير من المسؤولين، حتى إن عدداً منهم فضلوا الصمت والقطيعة مع الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتباينت طرق احتواء ردات الفعل التي أثارت الرأي العام، فمنهم من استطاع أن يئد موجات الغضب بـ«الاعتذار»، ومنهم من زاد الموجة ارتفاعاً بـ«التبرير»، ومنهم من فضل الصمت لعله يخفف من وتيرة المأزق وفقا لصحيفة “عكاظ”.
إنتاجية الموظف
يبدو أن وزير الخدمة المدنية خالد العرج لا يزال متمسكاً بصدارة أكثر التصريحات إثارة للجدل، فتصريحه الذي رأته شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين «مستفزاً» لا يزال عالقاً بأذهان السعوديين، ورغم كل التبعات السلبية التي لحقت بالمهندس العرج من التفتيش في ملفات توظيف أبنائه والتحرك الرسمي الذي صاحب القضية في التحقيق، إلا أن الرجل لم يقدم اعتذاره حتى الآن.
«كفاية دلع»
رافق دخول السعوديين عام 2016 تصريحات اعتبروها مستفزة من رجل الأعمال السعودي صبحي بترجي، عقب نشره مقطع فيديو ينتقد ما اعتبره «دلع المواطنين» وما يجب عليهم أن يفعلوا خلال أزمة أسعار النفط.
«خريجو الثانوية»
واجه وزير العمل الجديد علي الغفيص في أول تصريح رسمي له عقب تسلمه الحقيبة الوزارية ردود أفعال متباينة ما جعل الوزارة تتحرك وتصدر بيانا توضيحيا، بيد أن بيانها لم ينجح في إطفاء موجات الجدل، وتطرق الوزير بحسب بيان الوزارة الرسمي إلى أن الجامعات تستقطب من 70 إلى 90% من مخرجات الثانوية العامة، والمفترض ألا تتعدى 50% من مخرجات الثانوية العامة.
«مو شغلك»
طارت إجابة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بـ«مو شغلك» التي وجهها لصحفي في مؤتمر صحفي انعقد عقب إعلان لجنة توثيق البطولات السعودية في نوفمبر الماضي، ما جعل الأمير يصدر بياناً يعتذر فيه على الكلمة ويؤكد أحقية الصحفي في البحث عن المعلومات.
اتهام «السيفون»
عقب ظهوره التلفزيوني ووعوده الصحفية، خرج وزير المياه والكهرباء السابق عبدالله الحصين بنتيجة أثارت الرأي العام مفادها أن «10 أعوام من الحملات التوعوية لم تجد تجاوباً في استهلاك المياه»، وأن السيفون أكبر مهدر للمياه، وما أن خرج التصريح لمسامع السعوديين حتى أشبعوا الوزير انتقاداً حول تطبيق تعرفة المياه الجديدة، وصدر أمر ملكي في أبريل الماضي بإعفاء الوزير من منصبه.
«ثلاجة السيسي»
أطاحت سخرية عابرة في مناسبة رسمية برئيس منظمة التعاون الإسلامي السابق إياد مدني، عقب تهكمه بالرئيس المصري عند مخاطبته السبسي رئيس تونس، وأشعلت تصريحات أول رئيس سعودي للمنظمة الإسلامية موجة انتقادات، وجدلا، ما اضطر بعدها إلى إصادر بيان يؤكد فيه أن ما ورد لم يتعد حدود «المزحة»، بيد أن ردود الأفعال لم تهدأ حتى أصدرت المنظمة خبر استقالة رئيسها لـ«أسباب صحية».
«إفلاسنا»
أثار تصريح محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط التويجري بعد أن أكد إفلاس المملكة خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام إذا لم تتخذ الرياض الإصلاحات الاقتصادية، حفيظة الاقتصاديين والمهتمين، ولم يمض مزيد من الوقت حتى أطل نائب الوزير معتذراً ومؤكداً أن التعبير خانه في استخدام كلمة «إفلاس».
«ترتيبات دنيئة»
فجرت تغريدات لعضو الاتحاد السعودي لكرة القادم عبداللطيف بخاري والذي ادعى فيها أن هناك «عملًا خفيًّا وترتيبات دنيئة، من أجل تمكين نادي الهلال، من الحصول على بطولة الدوري السعودي، خلال الموسم الحالي»، وصحبت التغريدات أحداث دراماتيكية انتهت بإيقافه عاماً بعدما أيدت لجنة الاستئناف ما أصدرته لجنة الانضباط.
تفسخ الغيرة
انتشرت خطبة جمعة لسعيد بن فروة يجرد فيها أهالي طالبات الطب والصيدلة من الغيرة ويهاجم من يرسل بناته إلى الابتعاث الخارجي ولو بصحبة محرم، وتخللت الخطبة ألفاظ خادشة للحياء، وفجرت الخطبة انتقادات واسعة للخطيب ومطالبات بعدم تمكين أصحاب الخطاب المتشدد من منابر الجمعة، ما دفع وزارة الشؤون الإسلامية إلى التبرؤ من ابن فروة وإيضاح أن الخطبة قديمة.
مواعظ السويلم
قبل أيام قليلة على نهاية العام، تداول مغردون سعوديون مقطعاً للداعية عبدالله السويلم الذي أكد فيه أن «زنا المحارم» أهون من ترك الصلاة، ما فجر موجة انتقادات لمقارنة السويلم، وارتبط اسم السويلم بمحطات جدلية، فالرجل انتشر له مقطع يسخف فيه من فوائد تعلم المرأة وعملها، كما يرى أن الرجل كله عورة إلا وجهه وكفيه أمام الرجال.
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