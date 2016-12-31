كتبت موظفة تعمل في إحدى المدارس بالرياض شكوى ووجهتها لمديرية الدفاع المدني، اعتراضا على طريقة تعامل إحدى فرقهم السيئ إثر العثور على أفعى سوداء كبيرة في دورات المياه، وردت المديرية عبر حسابها على «تويتر»، على شكوى المواطنة، طالبة منها تفاصيل وقوع الحادثة واسم المدرسة، ليتمكنوا من تمرير البلاغ.
وجاء في شكوى المدرسة أن: «الفرقة تأخرت ساعة ونصف قبل الاستجابة للبلاغ، وحضروا دون تجهيزات، عدا “عصا مكنسة”، وتعاملوا بتكبر واستحقار، حيث طلبوا من الموظفات إحضار الأسيد وسكبه بأنفسهن في البالوعات». على حد تعبيرها.
وأضافت: «أن أفراد الفرقة اقترحوا أيضا وضع “حب الرشاد” في البالوعات ليقاوم الأفعى السوداء المرعبة، واصفة ذلك “بالمهزلة”، ليخرجوا أخيرا دون إنجاز شيء، ما اضطر المدرسة للاتصال مرة وأخرى، حيث وعد المسؤول بإرسال فرقة يتقدمها ضابط، دون أن يأتي أحد». وفق “المرصد”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج