ذكرت مصادر صحفية أن ادارة الهلال أصدرت بياناً رسميا مساء أمس الجمعة استغربت خلاله رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النادي ضد قرار الحكم تركي الخضير بمنح لاعب الوسط سلمان الفرج البطاقة الصفراء الأولى أمام النصر في كأس ولي العهد، كما استغربت القرارات المجحفة والظالمة حسب تعبيرها من لجنتي الانضباط والحكام منذ بداية الموسم تجاه النادي.
ووفقا لصحيفة “الرياض” قالت: “أصدرت الأولى قرارات تجاه الهلال وتجاهلت أخرى لعدد من الأندية، فيما أثبتت الثانية فشلها في إيجاد حل للأخطاء التحكيمية المتكررة، التي شهدتها مباريات فريقنا، وعدم اتخاذها لأي قرار للاستفزازات التي تعرّض لها لاعبو الهلال من الخضير أمام النصر، علاوةً على تجاهلها اللقطات التي ظهرت وشاهدها الجميع تعامل الحكم مع لاعبي الهلال، وأتت استمرارًا لما وجده اللاعبون من الحكام في اللقاءات الماضية من محاولة استفزاز، وتجاهل كثير من الحالات التي تستحق العقوبة من دون اتخاذ أي قرار، وتفاوت قرارات محمد القرني وتركي الخضير تجاه الثنائي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج ما يزيد التساؤلات ويثير الريبة.
وأضافت: “سعينا بعد مباراة الفريق في كأس ولي العهد تذكير الاتحاد السعودي بدوره، كونه المسؤول الأول عما يصدر من اللجان التابعة له، بيد أن الاحتجاج -على استفزازات الحكم- تم تجاهله، من دون اتخاذ أي خطوة لحفظ حق النادي، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الأندية كافة، ونرفض بشدة احتجاج اللاعبين على حكّام مباريات الفريق واللائحة الداخلية ستطبّق بحق الفرج؛ بعد احتجاجه على الحكم.
وكانت إدارة الهلال قد طالبت في خطاب رسمي بعثته إلى الاتحاد السعودي في الـ22 من شهر أغسطس الماضي؛ بإسناد مباريات الفريق على أرضه وخارجها إلى حكام أجانب؛ مع تكفّله بقيمة إحضارهم طوال الموسم الرياضي 2016- 2017 م، بيد أن طلبه قوبل بالرفض.
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