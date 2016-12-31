وثقت كاميرا مثبتة بإحدى البنايات، لحظة قيام لصين اثنين بسرقة أجزاء من إحدى السيارات، قيل إنها في “ضاحية لبن” غرب مدينة الرياض، فيما أكد مواطن أن سيارته تمت سرقتها بالطريقة ذاتها.
ويُظهر المقطع، الذي تم تداوله على موقع “تويتر”، اللصين وهما يقومان بتفكيك مقدمة السيارة وسرقة أجزائها بسرعة فائقة، قبل أن تحضر سيارة ويستقلانها ويلوذان بالفرار.
ولفت مغرد تعليقاً على المقطع إلى أن سيارته وسيارة جاره تمت سرقتهما بنفس الطريقة في ضاحية لبن، خلال وقت متأخر من الليل.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج