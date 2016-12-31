قال المشرف العام على المنتخب السعودي طارق كيال، إن اتحاد كرة القدم رفع طلباً رسمياً لتجنيس مهاجم النادي الأهلي عمر السومة.
وأضاف كيال، خلال حديثه في برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أمس الجمعة، أن موضوع تجنيس “السومة” مرفوع منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى الجهة المخوّل لها اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن الأمر سيخضع بالتأكيد لاتصالات بالاتحاد الدولي الكرة القدم “فيفا”؛ لمعرفة إمكانية الاستفادة من خدماته في المنتخب على المدى القريب حال منحه الجنسية.
وأشار إلى أن مدرب المنتخب بيرت مارفيك سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية السعودية لوضعه ضمن قائمة لاعبي المنتخب، معتبرًا أنه لاعب قوي ومميز وهداف.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج