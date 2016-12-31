أظهر مقطع فيديو من داخل غرفة التعليق تفاعل المعلق المصري بلال علام ، أثناء تعليقه على هدف الاتحاد الثاني في أتليتيكو مدريد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم (الجمعة).
وبدا علام وهو يقفز منفعلا ومتحمسا مع هدف محمد العكايشي الذي أحرزه في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ويصرخ بكل قوته: “يا إتي، يا إتي، احتفل يا إتي، يا كبير يا إتي”، بينما يقوم زملاؤه بتصويره.
يذكر أن الاتحاد خسر المباراة بعد فوز أتليتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي.
وفق “أخبار 24”.
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