وجهت موظفة تعمل في إحدى المدارس بالرياض شكوى لمديرية الدفاع المدني، تجاه إحدى فرقهم اعتراضا على طريقة تعاملهم السيئة بعد الاتصال بهم إثر العثور على أفعى سوداء كبيرة في دورات المياه.
وكتبت الموظفة الشكوى للمديرية قائلة إن الفرقة تأخرت ساعة ونصفا قبل الاستجابة للبلاغ، وإن الأشخاص الثلاثة في الفرقة حضروا دون تجهيزات، عدا “عصا مكنسة”، وتعاملوا بتكبر واستحقار، على حد تعبيرها، حيث طلبوا من الموظفات إحضار الأسيد وسكبه بأنفسهن في البالوعات.
وأوضحت أن أفراد الفرقة اقترحوا أيضا وضع “حب الرشاد” في البالوعات ليقاوم الأفعى السوداء المرعبة، واصفة ذلك بـ”المهزلة”، ليخرجوا أخيرا دون إنجاز شيء، ما اضطر المدرسة للاتصال مرة وأخرى، حيث وعد المسؤول بإرسال فرقة يتقدمها ضابط، دون أن يأتي أحد. وفق “أخبار 24”.
وردت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها على “تويتر”، على شكوى المواطنة، طالبة منها تفاصيل وقوع الحادثة واسم المدرسة، ليتمكنوا من تمرير البلاغ، والعمل على متابعته.
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