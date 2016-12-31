اعتدى مجهولون على منزل وسيارة الإعلامي علي العلياني في الرياض بالتهشيم والتكسير، وصدم السيارة التي كانت متوقفة أمام المنزل، فيما لم تتضح دوافعهم للقيام بذلك.
وقد بدأت الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها وتحقيقاتها حول الحادثة، وأشارت مصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه يرجح أن تكون العملية جنائية.
من جهته، قال العلياني إنه حالياً خارج المملكة برفقة عائلته، مبيناً أن الأمر على ما يبدو استهداف شخصي له، لافتاً إلى أن القضية الآن في يد الجهات المختصة، وهي تحقق لمعرفة المعتدين وأسباب إقدامهم على ذلك.
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