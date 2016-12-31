أكدت مصادر أن برنامج “حساب المواطن” سيشمل المتقاعدين والعسكريين، بحسب مقدار الدخل، حال كان دخلهم ضمن الشرائح التي سيغطيها البرنامج.
وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة “سبق”، أن التسجيل سيبدأ في بداية شهر فبراير المقبل، من خلال بوابة إلكترونية، يدخل عبرها المواطن بياناته؛ ليتم التواصل معه عن طريق رسائل الـ”sms”.
وكانت وزارة العمل قد ذكرت أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي؛ الأسر السعودية، المواطنون العزاب، وحاملو بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.
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