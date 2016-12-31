أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهيئة الإحصاء مساء أمس (الجمعة)٬ موجة انتقادات من قِبل مغردي “تويتر”٬ مطالبين الهيئة بالتركيز على عملها وإصدار إحصائيات مفيدة للمواطنين بدلاً من نشر تغريدات إطراء.
وتندر المغردون على تغريدة الهيئة والتي تضمنت اعتذاراً عن عدم قدرتها على إحصاء ثلاثة أمور، من بينها نِعَم الرحمن وحب الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجاء نص التغريدة: “في ذكرى البيعة: الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي نِعَم الرحمن وقوة الأمان وحب سلمان؛ لذا وجب التنبيه والتذكير”. وفق “أخبار 24”.
وتبع ذلك العديد من ردود المواطنين على التغريدة، حيث شددوا على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ليس في حاجة إلى مثل هذا المدح والإطراء من قِبل الهيئة أو غيرها، مطالبين إياها بالانشغال بعملها.
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