أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار اليومية المباشرة بين الرياض والدمام “الرحلة 2030″؛ بعدما كانت قد انطلقت منتصف العام الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة ناصر الدوسري وفقاً لـ”الوطن”، أن المؤسسة ألغت الرحلة تنفيذاً لرغبة العملاء في ذلك ومراعاتها الاستجابة لطلبات الركاب المستمرة بتوقيف الرحلة.
ونفى الدوسري أن يكون الفشل وراء توقف الرحلة المباشرة، مؤكداً أنها حققت نجاحاً كبيراً؛ فكانت تنطلق من الدمام باتجاه الرياض عند الساعة (09:15) صباحاً، وكانت تغادر من الرياض في طريق العودة عند الساعة (15:10) ظهراً.
وأشار إلى أن زمن الرحلة الجديدة كان يستغرق 220 دقيقة، بينما كانت المؤسسة تستهدف تقليص زمن الرحلة إلى 180 دقيقة فقط خلال الفترة المقبلة.
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