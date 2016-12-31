ظهر قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي سابقا، صالح النعيمة، في مقطع فيديو مثير للجدل، أكد فيه أن بطولة الدوري ستكون للهلال، بالطيب أو بالقوة، وغصبا عن رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد.
وبدا النعيمة في الفيديو وهو يشجع جماهير الهلال على التفاؤل، بعد إيقاف إدواردو، وأنباء عن إيقاف سلمان الفرج، قائلا: “لا تخافون على الهلال، مهما أوقف من لاعبيه”.
وأضاف في الفيديو المتداول اليوم (الجمعة): “الدوري بيجي للهلال لا محالة، سواء بالطيب أو بالقوة، وغصب عن أحمد عيد”.
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