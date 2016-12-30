أسفرت عملية نفذتها القوات السعودية المشتركة عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر عنصراً من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، في منطقة تقع قبالة مركز سقام الحدودي بنجران.
وكانت الميليشيات تحاول تهيئة أحد الكهوف التي تقع قبالة الحدود السعودية؛ لتحويله إلى مخزن للأسلحة ونقطة لتنفيذ الهجمات على حدود المملكة.
كما قصفت المقاتلات التابعة للتحالف أهدافاً عسكرية قبالة منطقة الحرث بجازان، بعدما لوحظت، وفقاً لـ”العربية.نت”، مركبات عسكرية معادية كانت تحاول تنفيذ هجمات على المراكز الرقابية الحدودية.
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