أصدر نادي الهلال اليوم (الجمعة) بيانا هاجم فيه كلا من لجنة الانضباط والاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب القرارات التي وصفها بـ “المجحفة”، واستفزاز الحكام للاعبيه، على حد تعبير البيان.
وأبدى الهلال استغرابه من رفض اعتراض الفريق على البطاقة الصفراء الأولى للاعبه سلمان الفرج في مباراة النصر بكأس ولي العهد، إضافة إلى عدم اتخاذ اللجنة التابعة للاتحاد أي قرار بخصوص ما وصفه بالاستفزازات التي تعرّض لها لاعبو الهلال في المباراة نفسها من الحكم “تركي الخضير”، والتي أتت، بحسب البيان، استمرارا لما وجده اللاعبون من الحكام في اللقاءات الماضية من محاولات استفزاز.
وذكر النادي في بيانه أن تفاوت قرارات الحكمين محمد القرني (الذي طرد إدواردو في مباراة الباطن) وتركي الخضير (الذي طرد الفرج في مباراة النصر)؛ يثير الريبة ويزيد التساؤلات، بحسب تعبيره. وفق “أخبار 24”.
واعترض النادي على جملة من القرارات التي وصفها بـ “المجحفة”، الصادرة عن لجنة الانضباط والاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدا أن الاحتجاج على استفزازات الحكم قوبل بالتجاهل، دون اتخاذ أي خطوة، مشيرا إلى أنه قُدم لحفظ حق النادي، وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين كافة الأندية.
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