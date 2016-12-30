وثق نجوم أتليتكو مدريد تفاعل الجماهير الاتحادية مع نزولهم إلى أرضية الملعب لتحية الجماهير قبيل انطلاقة المباراة، وذلك عبر هواتفهم النقالة، حيث وضح انبهارهم من الأهازيج الحماسية التي أطربت بها أسماعهم، بحماس كبير، كما وضح عليهم الإعجاب الشديد بالمنشأة والخدمات المتوفرة بالمدينة.
كما أعجب عدد من الصحفيين الإسبان الحاضرين من صحيفة الماركا لتغطية الحدث بالجماهير والمنشأة والاحتفالية الجميلة التي عاشوا تفاصيلها لحظة بلحظة، آملين بأن تكون زيارات الأندية الاسبانية بشكل دائم للاستمتاع بذات الأجواء. وفق “النادي”.
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