افتتح شاب سعودي في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم مقهى متنقلا على عربة مجهزة بجميع المستلزمات والآلات الخاصة بصنع أنواع القهوة المختلفة وإعدادها.
وأوضح الشاب خالد الغذامي أنه كان طالباً مبتعثاً وشاهد الفكرة في المدينة التي درس بها، وبعد عودته طبقها في مدينته بدعم والده وتشجيعه؛ لتكون عربته هي الأولى من نوعها في منطقة القصيم.
وأشار الغذامي إلى أنه يجلب الحلويات والوجبات الخفيفة التي يقدمها مع القهوة من الأسر المنتجة، كما أوضح والده أنه اشترط على ابنه توظيف الشباب السعودي في مشروعه، حتى يحظى بدعمه.
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