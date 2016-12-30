توعدت وزارة الصحة مزوري الإجازات المرضية بالملاحقة، مبينة أن من يدان بارتكاب جريمة تزوير إجازة مرضية يعاقب بالسجن بما لا يتجاوز سنة، والغرامة بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، مع الفصل من الوظيفة.
وأوضح مدير الدائرة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متعب حمد الأحمد، في تعميم لمديري مديريات الشؤون الصحية، أن 4 حالات تعد تزويراً وهي: تقليد محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وتغيير أو تحريف خاتم أو علامة أو طابع، أو تعمد إغفال تضمين المحرر واقعة محددة، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
وأشار الأحمد في تعميمه بحسب “سبق”، إلى أن جرائم تزوير الإجازات المرضية تعددت، كما تعددت الوسائل المستخدمة فيها، مشددا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أحد منسوبيها في حال ثبوت ضلوعه في تزوير إجازة مرضية.
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