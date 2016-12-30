أقدم وافد عشريني من جنسية عربية على قتل مواطن كويتي بعد الاعتداء عليه بآلة حادة في مخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم شمال حفر الباطن، فيما تمكنت شرطة الشرقية من القبض على الجاني.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه ورد بلاغ لشرطة حفر الباطن مساء أمس (الخميس) يفيد بالعثور على مواطن خليجي متوفى إثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس.
وأضاف أن المختصين باشروا إجراءات الضبط الجنائي والتحريات حتى توصلوا للمتورط في جريمة القتل، وتبين أن الجاني وافد عربي عشريني، حيث اعتدى على المجني عليه بأداة حادة وأصابه في رأسه، إثر خلاف نشب بينهما، واستولى على مركبته وهرب من موقع الجريمة.
وأشار الرقيطي إلى أنه تم التوصل إلى مكان اختفاء الجاني والقبض عليه، وأقر بارتكابه الجريمة وأرشد على مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج