أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم الجمعة صلاة الميت على الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جلوي، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المصلين.
وأدى الصلاة مع سموه، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى إخوة الفقيدة الأمير خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالله، والأمير سلمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالله.
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