فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب جماهيره التي قامت برمي قوارير مياه في مباراة الاتحاد، أصابت إحداها اللاعب فهد المولد، فيما عاقبت لاعب الهلال سلمان الفرج بالإيقاف 4 مباريات رسمية وتغريمه 20 ألف ريال.
وأعلنت لجنة الانضباط اليوم (الجمعة) أن تغريم النادي الأهلي مبلغ 150 ألف ريال، بسبب رمي القارورة على اللاعب في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس ولي العهد وحقق الاتحاد فيها الفوز ليصعد للنهائي.
وكانت لقطات من البث المباشر قد رصدت تعرض المولد لقارورة ماء ارتطمت بقوة برأسه بعد أن ألقتها جماهير الأهلي، أثناء احتفاله بالهدف الثاني مع زميله محمود كهربا. وفق “أخبار 24”.
فيما أوضحت اللجنة أن إيقاف لاعب الهلال سلمان الفرج، جاء بسبب تلفظه على حكم لقاء النصر بألفاظ بذيئة، مشيرة إلى أنه تم رفض احتجاج الهلال على قرار منح البطاقة الصفراء الأولى للفرج في نفس اللقاء.
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