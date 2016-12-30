ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على شكاوى تقدم بها مواطنون، عن اقتصار وظائف معينة على جنسيات أجنبية متنوعة، ومنع المواطن من التنافس عليها، مؤكدة أنها تعد مخالفة، ومتوعدة بالتأكد من الشكاوى.
وكان أحد المواطنين قد رصد على حسابه بـ “تويتر” عددا من الوظائف عالية الدخل، مخصصة للأجانب من جنسيات محددة، ما بين المصرية واللبنانية والباكستانية، وجميعها في السعودية.
وجاء رد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في الموقع، ليؤكد أن الإعلان عن قصر الوظائف على جنسية محددة يعتبر مخالفا.
ووعد أبا الخيل في تغريدته بالتأكد من الحالات التي تم طرحها، والتي شملت وظيفة براتب 45 ألف ريال مخصصة لذوي الجنسية المصرية، وثانية بـ40 ألفا مخصصة لذوي الجنسية اللبنانية، وأخرى في مجال الدعم التقني لذوي الجنسيات الباكستانية والأردنية والهندية والفلبينية. وفق “أخبار 24”.
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