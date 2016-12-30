قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، اليوم (الجمعة)، إن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على عدة آسيويين متورطين في عمليات احتيال بنكي.
وأوضح أن المتهمين دأبوا على تركيب أجهزة إلكترونية على أجهزة الصرف الآلي؛ لسرقة معلومات البطاقات البنكية، لافتاً إلى أن القبض عليهم جاء بعد القبض على متهمين اثنين بنفس التهمة.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي راقبت البنوك ومكائن الصرف الآلي بعد ذلك، ما أدى لتحديد الاشتباه في 6 آسيويين قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة تجارية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد العقيد القرشي بأن الشرطة عثرت بحوزتهم على عدة قطع لقراءة المعلومات وأشرطة لاصقة وأدوات أخرى، مشيراً إلى أن الشرطة ستحيلهم إلى الجهة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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