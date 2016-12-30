ساهمت ممرضة سعودية بصحة الجوف في إنقاذ حياة طفلة وتبرعت لها بجزء من كبدها، بعد أن تعاطفت مع قصتها ومناشدة أهلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وروت الممرضة عبير العنزي تفاصيل القصة، قائلة إنها قرأت نداء والد الطفلة بشاير نافع الرشيدي على “تويتر” حول حاجة ابنته لزراعة كبد، فتواصلت معه، ومع مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، حيث كانت الطفلة منومة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح إمكانية تبرعها للطفلة بجزء من الكبد، وفعلاً شرعت في استكمال كافة إجراءات المطلوبة للتبرع.
وأوضحت أنها ذهبت بعد ذلك للمدينة الطبية ونومت فيها يوم الأثنين الماضي، لتجرى العملية يوم الأربعاء الماضي، وقد تكللت العملية بالنجاح مؤكدة أنها بصحة جيدة وسعيدة لأنها تمكنت من إنهاء معاناة الطفلة، مشيرة إلى أن الطفلة بصحة جيدة حالياً. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد ثمنّت مبادرة الممرضة عبير العنزي وهنأتها على نجاح العملية، وذلك عبر تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”، كما هنأتها صحة الجوف أيضاً على نجاح العملية، فيما أعرب والد الطفلة عن عميق شكره للمرضة عبير العنزي.
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