تراجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج نطاقات الموزون إلى أجل غير مسمى، وذلك استجابة لرغبة قطاع الأعمال.
وقرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض إيقاف إطلاق البرنامج، الذي كان من المقرر أن ينطلق في ديسمبر الجاري، وذلك بحسب ما ذكره وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان.
وكانت الوزارة تعتزم إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” الذي يعد تطويراً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، اعتماداً على عدد من المعايير منها نسبة التوطين في المنشأة، نسبة توطين النساء السعوديات في المنشأة، الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، أجور العاملين السعوديين في المنشأة، نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وفق “أخبار 24”.
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