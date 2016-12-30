صالح بن عبدالله النعيم

سلمان بن أحمد العيد

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المتهمون في “قضية رافعة الحرم” يتمسكون بعدم مسؤوليتهم عن الحادثة.. واثنان منهما يطلبان رفع منع السفر عنهما