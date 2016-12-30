قامت الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين باستهداف مساجد ومزارع محافظة طوال بمنطقة جازان بـ 96 قذيفة لم تسفر عن أي إصابات.
وقامت مدفعية القوات المسلحة ومقاتلات التحالف العربي، بشن هجمات على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي قبالة الشريط الحدودي بمحاذاة محافظتي الخوبة والطوال، حيث تم قتل كثير منهم وتدمير منصات إطلاق القذائف.
وكان مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي قد زار أمس الأربعاء محافظة طوال وتفقد بعض المواقع التي سقطت فيها المقذوفات.
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