احتفل الناقد الرياضي، سعود الصرامي، مع جماهير نادي الاتحاد بمرور 90 عامًا على تأسيسه، من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث أكد ان العميد طوال تاريخه كان عنوانا للكفاح والنجاح، واستطاع تخطي الصعاب وبقى كيانا شامخا على مر السنوات الماضية.
وقال الصرامي في تغريدة عبر “تويتر”: “تسعون عام من الجد و المجد! تسعون عام من الكفاح و النجاح! تسعون عام من الصبر و الظفر و النصر! تخطيت الصعاب هزمت الآعداء! ذهبوا.! وبقيت شامخاً”.
هذا ويلعب الاتحاد غدا وديا أمام أتليتكو مدريد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتسبق اللقاء احتفالية جماهيرية بمرور 90 عاما على تأسيس النادي الجداوي. وفق “النادي”.
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