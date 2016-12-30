نشر محمود عبد المنعم “كهربا”، مهاجم اتحاد جدة السعودى، صورة تجمعه بالثنائى محمد عبد الشافى المحترف فى نادى الأهلى السعودى، وعمر جابر مدافع بازل السويسرى، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
ويتواجد عمر جابر فى السعودية حالياً، حيث يستعد لأداء العمرة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبلين.
وانتهز عمر جابر تواجده فى مدينة “جدة” السعودية، لمقابلة الثنائى محمود “كهربا” ومحمد عبد الشافى، وكان محمد عبد الشافى تم اختياره فى التشكيلة المثالية للدور نصف النهائى فى بطولة كأس ولى العهد.
وشارك محمد عبد الشافى لمدة 90 دقيقة فى خسارة الأهلى أمام الاتحاد المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمود عبد المنعم “كهربا” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى، بملعب “الجوهرة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، حيث ظهر عبد الشافى بمستوى جيد.
وفق “اليوم السابع”.
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